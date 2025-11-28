https://1prime.ru/20251128/plan-865019591.html

В Кремле рассказали, когда состоится разговор по мирному плану США

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства заявил журналистам, что основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве. "Вот на следующей неделе будет в Москве разговор", - отметил он.

