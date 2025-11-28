https://1prime.ru/20251128/polsha-865020128.html
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений - 28.11.2025, ПРАЙМ
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Польша ожидает от Украины объяснений на тему коррупционного скандала, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T12:49+0300
2025-11-28T12:49+0300
2025-11-28T12:49+0300
мировая экономика
общество
украина
польша
киев
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Польша ожидает от Украины объяснений на тему коррупционного скандала, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений", - сказал Косиняк-Камыш, комментируя последнюю информацию об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он добавил, что коррупционные скандалы не приближают теоретическое вступление Украины в Европейский союз. "Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности", - сказал министр. Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
https://1prime.ru/20251128/obyski-865018512.html
https://1prime.ru/20251128/obysk-865018385.html
украина
польша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, польша, киев, владимир зеленский, набу
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Косиняк-Камыш: Польша ждет от Украины объяснений на тему коррупционного скандала