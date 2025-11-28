Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений

https://1prime.ru/20251128/polsha-865020128.html

ВАРШАВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Польша ожидает от Украины объяснений на тему коррупционного скандала, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений", - сказал Косиняк-Камыш, комментируя последнюю информацию об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он добавил, что коррупционные скандалы не приближают теоретическое вступление Украины в Европейский союз. "Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности", - сказал министр. Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.

