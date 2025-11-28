Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/posol-865010336.html
Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта
Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта - 28.11.2025, ПРАЙМ
Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта
Все больше туристов из Кувейта посещают Россию, по итогам этого года ожидается рост числа путешественников из этого эмирата почти на 10%, сообщил посол России в | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T04:46+0300
2025-11-28T05:25+0300
туризм
бизнес
россия
кувейт
сочи
москва
jazeera airways
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865010336.jpg?1764296712
ДОХА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все больше туристов из Кувейта посещают Россию, по итогам этого года ожидается рост числа путешественников из этого эмирата почти на 10%, сообщил посол России в Кувейте Владимир Желтов во время презентации, организованной кувейтской авиакомпанией Jazeera Airways и Российским союзом туриндустрии совместно с посольством РФ для демонстрации зимних туристических возможностей Сочи. "Сотрудничество в сфере туризма между Россией и Кувейтом показывает уверенный рост, число кувейтских туристов за последние два года постоянно увеличивалось. В 2024 году Россию посетили 16,2 тысячи подданных эмирата, а за первые девять месяцев 2025 года их число достигло около 14 тысяч, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Ожидается, что к концу этого года общее число туристов из Кувейта достигнет около 18 тысяч", - отметил Желтов. Его слова цитирует кувейтская газета Al Qabas. Посол высоко оценил роль авиакомпании Jazeera Airways в развитии туризма между двумя странами, напомнив, что авиакомпания запустила прямые рейсы в Москву в феврале 2023 года, а в 2025 году включила в свое расписание прямые рейсы в Сочи с июня по сентябрь. Однако предстоящий зимний сезон, по мнению дипломата, предложит кувейтским туристам совершенно новый опыт пребывания в Сочи, когда тепло черноморского побережья сочетается с заснеженными вершинами Кавказских гор, позволяя одновременно наслаждаться горнолыжными курортами и прибрежными развлечениями. При этом Желтов рассказал, что помимо Сочи Москва и Санкт-Петербург остаются популярными направлениями для кувейтских туристов благодаря богатому культурному наследию, художественным памятникам, первоклассной кухне и "неподдельному очарованию русской зимы".
кувейт
сочи
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, кувейт, сочи, москва, jazeera airways, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУВЕЙТ, СОЧИ, МОСКВА, Jazeera Airways, Российский союз туриндустрии
04:46 28.11.2025 (обновлено: 05:25 28.11.2025)
 
Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта

Посол России Желтов: число туристов из Кувейта в этом году вырастет почти на 10 процентов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все больше туристов из Кувейта посещают Россию, по итогам этого года ожидается рост числа путешественников из этого эмирата почти на 10%, сообщил посол России в Кувейте Владимир Желтов во время презентации, организованной кувейтской авиакомпанией Jazeera Airways и Российским союзом туриндустрии совместно с посольством РФ для демонстрации зимних туристических возможностей Сочи.
"Сотрудничество в сфере туризма между Россией и Кувейтом показывает уверенный рост, число кувейтских туристов за последние два года постоянно увеличивалось. В 2024 году Россию посетили 16,2 тысячи подданных эмирата, а за первые девять месяцев 2025 года их число достигло около 14 тысяч, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Ожидается, что к концу этого года общее число туристов из Кувейта достигнет около 18 тысяч", - отметил Желтов. Его слова цитирует кувейтская газета Al Qabas.
Посол высоко оценил роль авиакомпании Jazeera Airways в развитии туризма между двумя странами, напомнив, что авиакомпания запустила прямые рейсы в Москву в феврале 2023 года, а в 2025 году включила в свое расписание прямые рейсы в Сочи с июня по сентябрь. Однако предстоящий зимний сезон, по мнению дипломата, предложит кувейтским туристам совершенно новый опыт пребывания в Сочи, когда тепло черноморского побережья сочетается с заснеженными вершинами Кавказских гор, позволяя одновременно наслаждаться горнолыжными курортами и прибрежными развлечениями.
При этом Желтов рассказал, что помимо Сочи Москва и Санкт-Петербург остаются популярными направлениями для кувейтских туристов благодаря богатому культурному наследию, художественным памятникам, первоклассной кухне и "неподдельному очарованию русской зимы".
 
ТуризмБизнесРОССИЯКУВЕЙТСОЧИМОСКВАJazeera AirwaysРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала