https://1prime.ru/20251128/posol-865010336.html

Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта

Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта - 28.11.2025, ПРАЙМ

Посол России рассказал о росте числа туристов из Кувейта

Все больше туристов из Кувейта посещают Россию, по итогам этого года ожидается рост числа путешественников из этого эмирата почти на 10%, сообщил посол России в | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T04:46+0300

2025-11-28T04:46+0300

2025-11-28T05:25+0300

туризм

бизнес

россия

кувейт

сочи

москва

jazeera airways

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865010336.jpg?1764296712

ДОХА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все больше туристов из Кувейта посещают Россию, по итогам этого года ожидается рост числа путешественников из этого эмирата почти на 10%, сообщил посол России в Кувейте Владимир Желтов во время презентации, организованной кувейтской авиакомпанией Jazeera Airways и Российским союзом туриндустрии совместно с посольством РФ для демонстрации зимних туристических возможностей Сочи. "Сотрудничество в сфере туризма между Россией и Кувейтом показывает уверенный рост, число кувейтских туристов за последние два года постоянно увеличивалось. В 2024 году Россию посетили 16,2 тысячи подданных эмирата, а за первые девять месяцев 2025 года их число достигло около 14 тысяч, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Ожидается, что к концу этого года общее число туристов из Кувейта достигнет около 18 тысяч", - отметил Желтов. Его слова цитирует кувейтская газета Al Qabas. Посол высоко оценил роль авиакомпании Jazeera Airways в развитии туризма между двумя странами, напомнив, что авиакомпания запустила прямые рейсы в Москву в феврале 2023 года, а в 2025 году включила в свое расписание прямые рейсы в Сочи с июня по сентябрь. Однако предстоящий зимний сезон, по мнению дипломата, предложит кувейтским туристам совершенно новый опыт пребывания в Сочи, когда тепло черноморского побережья сочетается с заснеженными вершинами Кавказских гор, позволяя одновременно наслаждаться горнолыжными курортами и прибрежными развлечениями. При этом Желтов рассказал, что помимо Сочи Москва и Санкт-Петербург остаются популярными направлениями для кувейтских туристов благодаря богатому культурному наследию, художественным памятникам, первоклассной кухне и "неподдельному очарованию русской зимы".

кувейт

сочи

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, кувейт, сочи, москва, jazeera airways, российский союз туриндустрии