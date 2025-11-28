https://1prime.ru/20251128/posol-865011204.html

Посол назвал возможное изъятие Лондоном российских активов воровством

Посол назвал возможное изъятие Лондоном российских активов воровством

ЛОНДОН, 28 ноя - ПРАЙМ. Любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет воровством, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Премьер Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой "коалиции желающих" во вторник заявил о готовности совместно с Евросоюзом использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. "Возможно, оно (изъятие - ред.) состоится, или же не состоится... Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов", - сказал Келин журналистам в ходе культурного мероприятия в Лондоне. Дипломат также отметил странность того, что глава британского минфина Рэйчел Ривз в среду в контексте презентации бюджетного плана на 2026 год упомянула заморозку российских активов в качестве одной из мер, принимаемых правительством. Комментируя само бюджетное послание, Келин подчеркнул, что оно "пессимистичное" для Великобритании. "Это немного странно. Российские активы не имеют никакого отношения совершенно к бюджетному посланию. Бюджетное послание мы изучили. Оно пессимистичное для Великобритании на ближайшие годы, ничего хорошего здесь не представляется", - сказал он. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

