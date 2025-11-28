https://1prime.ru/20251128/preduprezhdenie-865015756.html
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае - 28.11.2025, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T09:30+0300
2025-11-28T09:30+0300
2025-11-28T09:53+0300
бизнес
топливо
азс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям, сообщило ведомство. "ФАС выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае. Компании ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы", - говорится в сообщении.Отмечается, что ООО "Ника" занимает доминирующее положение на рынке бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе Алтайского края."Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.Компании должны до 15 декабря прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива, в случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела.
https://1prime.ru/20251119/novak-864706395.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d874a88770f9d2af41cbcc35f10e399.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, топливо, азс
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае за ограничения продажи топлива
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям, сообщило ведомство.
"ФАС выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае. Компании ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ООО "Ника" занимает доминирующее положение на рынке бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе Алтайского края.
"Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.
При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.
Компании должны до 15 декабря прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива, в случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела.
Снижение биржевых цен на топливо будет транслироваться на АЗС, заявил Новак