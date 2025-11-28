https://1prime.ru/20251128/preduprezhdenie-865015756.html

ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям, сообщило ведомство. "ФАС выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае. Компании ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы", - говорится в сообщении.Отмечается, что ООО "Ника" занимает доминирующее положение на рынке бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе Алтайского края."Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.Компании должны до 15 декабря прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива, в случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела.

