ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае - 28.11.2025
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае - 28.11.2025, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T09:30+0300
2025-11-28T09:53+0300
бизнес
топливо
азс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям, сообщило ведомство. "ФАС выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае. Компании ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы", - говорится в сообщении.Отмечается, что ООО "Ника" занимает доминирующее положение на рынке бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе Алтайского края."Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.Компании должны до 15 декабря прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива, в случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела.
https://1prime.ru/20251119/novak-864706395.html
бизнес, топливо, азс
Бизнес, топливо, АЗС
09:30 28.11.2025 (обновлено: 09:53 28.11.2025)
 
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае

ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае за ограничения продажи топлива

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям, сообщило ведомство.
"ФАС выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае. Компании ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ООО "Ника" занимает доминирующее положение на рынке бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе Алтайского края.
"Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.
При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.
Компании должны до 15 декабря прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива, в случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела.
Цены на различные марки бензина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Снижение биржевых цен на топливо будет транслироваться на АЗС, заявил Новак
19 ноября, 15:18
 
