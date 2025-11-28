https://1prime.ru/20251128/premer-865007572.html

Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику

ДОХА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер международно признанного правительства Йемена Салем бен Брейк предложил российским компаниям расширить инвестиции в энергетическом секторе Йемена, в частности, в возобновляемую энергетику, для решения хронического энергетического кризиса в стране, передает официальное йеменское информационное агентство Saba. По его информации, премьер принял посла РФ в Йемене Евгения Кудрова во временной столице международно признанных властей Адене. "Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами и возможности его расширения в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций. Они также обсудили активизацию работы совместного комитета по экономическому сотрудничеству и укрепление международной морской безопасности в Красном море и Аденском заливе", - говорится в сообщении агентства по итогам встречи. Йеменский премьер подчеркнул, что его правительство стремится привлечь надежных международных партнеров для реализации стратегических проектов в области традиционной и возобновляемой энергетики, предложив России расширить свое техническое и инвестиционное присутствие в Йемене и воспользоваться "многообещающими возможностями", которые предлагает этот сектор на предстоящем этапе. По данным агентства, на встрече также обсуждались итоги первой Национальной энергетической конференции, проведенной в Адене в этом месяце. Отмечается, что посол России, в свою очередь, заявил о поддержке со стороны РФ йеменского правительства и проводимых им комплексных реформ и усилий по укреплению стабильности. Кудров выразил заинтересованность в активизации работы совместного комитета и изучении возможностей участия в энергетических и инфраструктурных проектах.

