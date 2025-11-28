Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе необычно ответили на заявление Путина - 28.11.2025
На Западе необычно ответили на заявление Путина
Слова президента России Владимира Путина о Европе вскрыли ложь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, написал член финской национально-консервативной партии...
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о Европе вскрыли ложь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Президент Путин говорит правду. Россия хочет восстановить отношения и бизнес-сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей. Россияне любят путешествовать по Европе во время отпуска, а Урсула фон дер Ляйен лжет..." — говорится в публикации.Так Мема отреагировал на заявление Путина по итогам визита в Киргизию о том, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Европейские политики пытаются активно продвигать идею о "российской угрозе". Так, Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о Европе вскрыли ложь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Президент Путин говорит правду. Россия хочет восстановить отношения и бизнес-сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей. Россияне любят путешествовать по Европе во время отпуска, а Урсула фон дер Ляйен лжет..." — говорится в публикации.
Так Мема отреагировал на заявление Путина по итогам визита в Киргизию о том, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Европейские политики пытаются активно продвигать идею о "российской угрозе". Так, Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.

Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
