https://1prime.ru/20251128/putin-865016722.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - 28.11.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (77%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, 76% доверяют президенту России, следует из опроса ФОМ. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T10:07+0300
2025-11-28T10:07+0300
2025-11-28T10:07+0300
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
фом
госдума
рф
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Большинство (77%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, 76% доверяют президенту России, следует из опроса ФОМ. По словам 77% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту президента РФ, 10% выразили противоположное мнение. Кроме того, 76% россиян заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 13% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте ФОМ. Более половины (52%) россиян считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 27% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (40%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за "Новых людей" и за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://1prime.ru/20240214/843067340.html
https://1prime.ru/20231013/841974120.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин, михаил мишустин, фом, госдума, рф, единая россия
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ФОМ, Госдума, РФ, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: почти 80% россиян положительно оценивают работу Путина