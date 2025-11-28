Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Моди обсудят актуальные международные и региональные темы - 28.11.2025
Путин и Моди обсудят актуальные международные и региональные темы
Путин и Моди обсудят актуальные международные и региональные темы - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин и Моди обсудят актуальные международные и региональные темы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 4-5 декабря в Индии обсудят актуальные международные и региональные темы, сообщает... | 28.11.2025, ПРАЙМ
россия
общество
индия
рф
нарендра моди
владимир путин
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 4-5 декабря в Индии обсудят актуальные международные и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля. По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди 4-5 декабря президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Республику Индию. "Этот визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с Нарендрой Моди", - говорится в сообщении. Кроме того, состоится также отдельная встреча президента России с президентом Индии Дроупади Мурму.
индия
рф
Новости
россия, общество, индия, рф, нарендра моди, владимир путин
РОССИЯ, Общество , ИНДИЯ, РФ, Нарендра Моди, Владимир Путин
10:38 28.11.2025
 
Путин и Моди обсудят актуальные международные и региональные темы

Путин и Моди 4-5 декабря в Индии обсудят международные и региональные темы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 4-5 декабря в Индии обсудят актуальные международные и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля.
По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди 4-5 декабря президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Республику Индию.
"Этот визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с Нарендрой Моди", - говорится в сообщении.
Кроме того, состоится также отдельная встреча президента России с президентом Индии Дроупади Мурму.
Путин обсудил с Моди подготовку своего визита в Индию
Путин обсудил с Моди подготовку своего визита в Индию
17 сентября, 17:09
 
РОССИЯОбществоИНДИЯРФНарендра МодиВладимир Путин
 
 
