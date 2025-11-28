https://1prime.ru/20251128/putin-865017361.html

Путин и Моди обсудят актуальные международные и региональные темы

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 4-5 декабря в Индии обсудят актуальные международные и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля. По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди 4-5 декабря президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Республику Индию. "Этот визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с Нарендрой Моди", - говорится в сообщении. Кроме того, состоится также отдельная встреча президента России с президентом Индии Дроупади Мурму.

