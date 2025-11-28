Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о развитии отношений России и Венгрии - 28.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Венгрии
Путин рассказал о развитии отношений России и Венгрии - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о развитии отношений России и Венгрии
Отношения России и Венгрии продолжают развиваться несмотря на все сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Венгрии продолжают развиваться несмотря на все сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. "И мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться ", - сказал Путин на российско-венгерских переговорах.
14:31 28.11.2025
 
Путин рассказал о развитии отношений России и Венгрии

Путин: отношения России и Венгрии продолжают развиваться несмотря на сложности

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Венгрии продолжают развиваться несмотря на все сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться ", - сказал Путин на российско-венгерских переговорах.
Орбан приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Заголовок открываемого материала