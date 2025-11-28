https://1prime.ru/20251128/putin-865022475.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Венгрии

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Венгрии продолжают развиваться несмотря на все сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. "И мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться ", - сказал Путин на российско-венгерских переговорах.

