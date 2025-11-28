https://1prime.ru/20251128/putin-865022592.html

Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште. "Если в ходе наших (с США - ред.) переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад", - сказал глава государства в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.

