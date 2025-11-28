Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/putin-865022592.html
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T14:38+0300
2025-11-28T14:44+0300
мировая экономика
будапешт
сша
украина
владимир путин
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште. "Если в ходе наших (с США - ред.) переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад", - сказал глава государства в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.
https://1prime.ru/20251128/putin-865022475.html
будапешт
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, будапешт, сша, украина, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто
Мировая экономика, Будапешт, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Виктор Орбан, Петер Сийярто
14:38 28.11.2025 (обновлено: 14:44 28.11.2025)
 
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии

Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште.
"Если в ходе наших (с США - ред.) переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад", - сказал глава государства в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Венгрии
14:31
 
Мировая экономикаБудапештСШАУКРАИНАВладимир ПутинВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала