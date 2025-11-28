https://1prime.ru/20251128/putin-865023126.html
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошее сотрудничество России и Венгрии в области энергетики, подчеркнув, что есть вопросы и проблемы, которые требуют обсуждения. "Конечно, в области энергетики у нас большое сотрудничество, хорошее очень. И здесь есть вопросы и проблемы, которые требуют нашего обсуждения", - сказал Путин на российско-венгерских переговорах.
