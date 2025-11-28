Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов - 28.11.2025
Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов
2025-11-28T17:31+0300
2025-11-28T17:31+0300
финансы
россия
владимир путин
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%. При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании. Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более. Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав). Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
17:31 28.11.2025
 
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%.
При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
17 ноября, 14:53
17 ноября, 14:53
 
ФинансыРОССИЯВладимир Путин
 
 
