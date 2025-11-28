https://1prime.ru/20251128/putin-865027587.html

Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином

Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - 28.11.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T17:44+0300

2025-11-28T17:44+0300

2025-11-28T17:50+0300

россия

рф

белоруссия

владимир путин

алексей сазанов

нпз

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он вводит для российских компаний возможность получать обратный акциз при давальческой переработке нефти за рубежом. Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ, уточнял замминистра. Также закон с 1 января 2026 года обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Эти изменения были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Помимо этого, закон позволяет в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ. В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Законом этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза. Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20251128/putin-865027415.html

https://1prime.ru/20251128/putin-865027243.html

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, белоруссия, владимир путин, алексей сазанов, нпз, энергетика