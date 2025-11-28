Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/putin-865027587.html
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T17:44+0300
2025-11-28T17:50+0300
россия
рф
белоруссия
владимир путин
алексей сазанов
нпз
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он вводит для российских компаний возможность получать обратный акциз при давальческой переработке нефти за рубежом. Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ, уточнял замминистра. Также закон с 1 января 2026 года обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Эти изменения были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Помимо этого, закон позволяет в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ. В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Законом этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза. Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://1prime.ru/20251128/putin-865027415.html
https://1prime.ru/20251128/putin-865027243.html
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_c75f730f0353c59a69fd30e652502082.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, белоруссия, владимир путин, алексей сазанов, нпз, энергетика
РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Алексей Сазанов, НПЗ, энергетика
17:44 28.11.2025 (обновлено: 17:50 28.11.2025)
 
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином

Путин подписал закон, позволяющий обеспечить российский внутренний рынок бензином

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он вводит для российских компаний возможность получать обратный акциз при давальческой переработке нефти за рубежом.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года
17:41
Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ, уточнял замминистра.
Также закон с 1 января 2026 года обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза.
Эти изменения были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином.
Помимо этого, закон позволяет в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ.
В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Законом этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон, повышающий налоговую нагрузку на букмекеров
17:39
 
РОССИЯРФБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлексей СазановНПЗэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала