Путин подписал закон о введении техсбора в России с сентября 2026 года - 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T17:49+0300
2025-11-28T17:49+0300
россия
рф
алексей сазанов
владимир путин
минпромторг
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9102ae47a6bf8e2a5a392fc550d73208.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Поправки о введении технологического сбора вносятся в закон о промышленной политике РФ. Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. Причем максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, сообщал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Замминистра подчеркивал, что все средства от уплаты сбора будут направляться на развитие отечественной электроники. А на вопрос члена бюджетного комитета Госдумы Оксаны Дмитриевой, не приведет ли введение сбора к удорожанию продукции, Сазанов заверил, что правительство будет взвешивать эти риски при установлении ставки сбора. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
россия, рф, алексей сазанов, владимир путин, минпромторг, госдума
РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Минпромторг, Госдума
17:49 28.11.2025
 
Путин подписал закон о введении техсбора в России с сентября 2026 года

Путин подписал закон о введении технологического сбора в России с сентября 2026 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.
Поправки о введении технологического сбора вносятся в закон о промышленной политике РФ.
Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.
Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты.
Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. Причем максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию.
Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, сообщал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Замминистра подчеркивал, что все средства от уплаты сбора будут направляться на развитие отечественной электроники. А на вопрос члена бюджетного комитета Госдумы Оксаны Дмитриевой, не приведет ли введение сбора к удорожанию продукции, Сазанов заверил, что правительство будет взвешивать эти риски при установлении ставки сбора.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
