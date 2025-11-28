https://1prime.ru/20251128/putin-865027768.html

Путин подписал закон о введении техсбора в России с сентября 2026 года

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Поправки о введении технологического сбора вносятся в закон о промышленной политике РФ. Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. Причем максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, сообщал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Замминистра подчеркивал, что все средства от уплаты сбора будут направляться на развитие отечественной электроники. А на вопрос члена бюджетного комитета Госдумы Оксаны Дмитриевой, не приведет ли введение сбора к удорожанию продукции, Сазанов заверил, что правительство будет взвешивать эти риски при установлении ставки сбора. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

