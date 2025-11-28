https://1prime.ru/20251128/putin-865027966.html
Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса
Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T17:52+0300
2025-11-28T17:52+0300
2025-11-28T17:52+0300
россия
рф
владимир путин
госдума
мсп
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/00/841300099_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_f995306d2bc11834be77227888990a5d.jpg
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс, предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса. Ранее Госдума рекомендовала правительству РФ совместно с думским комитетом по бюджету и налогам вести мониторинг правоприменения положений принятого закона в части изменения параметров налогообложения малого и среднего бизнеса. Делать это предлагалось "в целях анализа их эффективности с точки зрения обеспечения добросовестной конкуренции и борьбы с дроблением бизнеса", а также оценки их влияния на хозяйственную деятельность компаний МСП и на доходы бюджетов разных уровней. Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг). А для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов. Помимо этого, организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и организованный отдых за счет бюджетных ассигнований, освобождаются от уплаты туристического налога. А доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://1prime.ru/20251128/putin-865027415.html
https://1prime.ru/20251128/putin-865027768.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/00/841300099_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f899f9d4d6e54422c59ac441c9e84636.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, госдума, мсп, бизнес
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госдума, МСП, Бизнес
Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса
Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс, предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года
Ранее Госдума
рекомендовала правительству РФ
совместно с думским комитетом по бюджету и налогам вести мониторинг правоприменения положений принятого закона в части изменения параметров налогообложения малого и среднего бизнеса. Делать это предлагалось "в целях анализа их эффективности с точки зрения обеспечения добросовестной конкуренции и борьбы с дроблением бизнеса", а также оценки их влияния на хозяйственную деятельность компаний МСП
и на доходы бюджетов разных уровней.
Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
А для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов.
Помимо этого, организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и организованный отдых за счет бюджетных ассигнований, освобождаются от уплаты туристического налога. А доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Путин подписал закон о введении техсбора в России с сентября 2026 года