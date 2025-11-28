https://1prime.ru/20251128/putin-865032047.html

Путин назвал важную вещь в достижении технологического суверенитета

Путин назвал важную вещь в достижении технологического суверенитета - 28.11.2025, ПРАЙМ

Путин назвал важную вещь в достижении технологического суверенитета

28.11.2025

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно найти золотую середину в достижении технологического суверенитета и сохранении технологического лидерства в энергетике, но государство должно поддерживать ключевые исследования. В ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых глава государства подчеркнул, что накопление, сохранение и передача энергии - одно из важнейших направлений в энергетике. "Если мы говорим о сохранении технологического суверенитета, то приходит самая простая в голову мысль: все иностранные запретить, но тогда в этом случае мы рискуем при утрате конкуренции на рынке получить продукт низкого качества и дорогой по цене. Здесь очень важно найти золотую середину, но государство, конечно, должно, обязано поддержать ключевые исследования", - сказал Путин в ходе встречи. Путин добавил, что золотая середина и поддержка государства в данном случае важна, чтобы на рынок выходила конкурентоспособная продукция, и она была бы лучше, чем то, что предлагают конкуренты. Он также отметил, что, при этом внутренняя конкуренция также должна быть обеспечена. Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.

Новости

