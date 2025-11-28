Путин подписал закон об установлении МРОТ

https://1prime.ru/20251128/putin-865034425.html
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, 56 443 рубля.
