Путин подписал закон об установлении МРОТ - 28.11.2025
Путин подписал закон об установлении МРОТ
Путин подписал закон об установлении МРОТ - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об установлении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T22:55+0300
2025-11-28T22:55+0300
общество
владимир путин
росстат
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, 56 443 рубля.
общество , владимир путин, росстат
Общество , Владимир Путин, Росстат
22:55 28.11.2025
 
Путин подписал закон об установлении МРОТ

Путин подписал закон об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, 56 443 рубля.
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Вчера, 22:53
 
ОбществоВладимир ПутинРосстат
 
 
