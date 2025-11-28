Путин подписал закон о допуске ЦБ к единому регистру сведений о населении

https://1prime.ru/20251128/putin-865035796.html
2025-11-28T23:36+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон был разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем. Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей. ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека. Информация в титульных частях кредитных историй включает действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком). Новый закон позволит ЦБ проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
