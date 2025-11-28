https://1prime.ru/20251128/putin-865035972.html
Путин одобрил протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в межправительственное соглашение с Южной Осетией в части беспошлинных поставок в республику высокооктанового бензина из России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 19 июня 2025 года. Он включает "бензины моторные с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу)" в перечень товаров, поставляемых в Южную Осетию из России без вывозных таможенных пошлин. Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении его сторонами необходимых внутригосударственных процедур и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2023 года. Причем его положения уже временно применяются с 30 июня 2025 года. Временное применение протокола было необходимо для скорейшего юридического оформления поставок соответствующих видов бензина в Южную Осетию, следует из сопроводительных документов. В них отмечается, что в связи с введением в 2023 году временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива из РФ "возникли высокие риски острой нехватки моторного топлива и приостановки поставок данного вида автомобильного бензина" в Южную Осетию. После обращения Южной Осетии к России этот вид товара с 19 октября 2023 года был включен в утверждаемые в соответствии с соглашением протоколы, определяющие номенклатуру и годовые объемы беспошлинных поставок в Южную Осетию товаров для внутреннего потребления.
