Путин одобрил протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию - 28.11.2025
Путин одобрил протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию
Путин одобрил протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию - 28.11.2025, ПРАЙМ
Путин одобрил протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в межправительственное соглашение с Южной Осетией в части... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T23:42+0300
2025-11-28T23:42+0300
россия
южная осетия
санкт-петербург
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83711/47/837114704_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_7e0c66525496de41d4d365482f7082b5.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в межправительственное соглашение с Южной Осетией в части беспошлинных поставок в республику высокооктанового бензина из России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 19 июня 2025 года. Он включает "бензины моторные с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу)" в перечень товаров, поставляемых в Южную Осетию из России без вывозных таможенных пошлин. Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении его сторонами необходимых внутригосударственных процедур и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2023 года. Причем его положения уже временно применяются с 30 июня 2025 года. Временное применение протокола было необходимо для скорейшего юридического оформления поставок соответствующих видов бензина в Южную Осетию, следует из сопроводительных документов. В них отмечается, что в связи с введением в 2023 году временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива из РФ "возникли высокие риски острой нехватки моторного топлива и приостановки поставок данного вида автомобильного бензина" в Южную Осетию. После обращения Южной Осетии к России этот вид товара с 19 октября 2023 года был включен в утверждаемые в соответствии с соглашением протоколы, определяющие номенклатуру и годовые объемы беспошлинных поставок в Южную Осетию товаров для внутреннего потребления.
южная осетия
санкт-петербург
рф
россия, южная осетия, санкт-петербург, рф, владимир путин
РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Владимир Путин
23:42 28.11.2025
 
Путин одобрил протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию

Россия ратифицировала протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в межправительственное соглашение с Южной Осетией в части беспошлинных поставок в республику высокооктанового бензина из России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 19 июня 2025 года. Он включает "бензины моторные с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу)" в перечень товаров, поставляемых в Южную Осетию из России без вывозных таможенных пошлин.
Белорусские депутаты ратифицировали договор с Россией об общем электрорынке
5 ноября, 12:41
5 ноября, 12:41
Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении его сторонами необходимых внутригосударственных процедур и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2023 года. Причем его положения уже временно применяются с 30 июня 2025 года.
Временное применение протокола было необходимо для скорейшего юридического оформления поставок соответствующих видов бензина в Южную Осетию, следует из сопроводительных документов.
В них отмечается, что в связи с введением в 2023 году временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива из РФ "возникли высокие риски острой нехватки моторного топлива и приостановки поставок данного вида автомобильного бензина" в Южную Осетию.
После обращения Южной Осетии к России этот вид товара с 19 октября 2023 года был включен в утверждаемые в соответствии с соглашением протоколы, определяющие номенклатуру и годовые объемы беспошлинных поставок в Южную Осетию товаров для внутреннего потребления.
Россия ратифицировала продление беспошлинных поставок нефти в Казахстан
7 июля, 15:10
7 июля, 15:10
 
РОССИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФВладимир Путин
 
 
