Путин подписал закон о продлении мер по сохранению целевого капитала НКО

Путин подписал закон о продлении мер по сохранению целевого капитала НКО

2025-11-28T23:47+0300

финансы

владимир путин

нко

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на 2026 год временных мер, направленных на сохранение и обеспечение стабильности фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) в условиях внешнего санкционного давления. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Целевой капитал (эндаумент) - это часть имущества НКО, сформированная за счет пожертвований и (или) имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления этим имуществом. Такой капитал передается в доверительное управление специализированной организации в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности НКО. Сейчас законодательство разрешает таким специализированным организациям использовать на административно-управленческие расходы не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов, находящихся у них в доверительном управлении, а также не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала. Также законодательно приостановлено действие норм об ограничении размера использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (не менее 25% за три года подряд), что позволяет направлять на его пополнение весь этот доход; и о расформировании целевого капитала при снижении стоимости чистых активов за год более чем на 50%, за три года - более чем на 30%. Ранее эти особенности действовали до 2026 года. Новый закон продлевает их действие до 1 января 2027 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

