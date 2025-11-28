Для атаки на газовое месторождение в Ираке использовались ракеты "Град"

https://1prime.ru/20251128/raketa-865010452.html

Ракеты системы "Град" использовались для атаки на крупнейшее газовое месторождение Хор-Мор в Иракском Курдистане на севере страны, за нападением стоят... | 28.11.2025, ПРАЙМ

ДОХА, 28 ноя - ПРАЙМ. Ракеты системы "Град" использовались для атаки на крупнейшее газовое месторождение Хор-Мор в Иракском Курдистане на севере страны, за нападением стоят вооруженные группировки из провинции Киркук, заявил в эфире Иракского телевидения высокопоставленный представитель Демократической партии Курдистана Хошияр Зибари. По информации эмиратской газовой компании-оператора месторождения Dana Gas, в ночь на четверг был атакован один из основных резервуаров для сжиженного нефтяного газа на месторождении Хор-Мор на севере Ирака, в результате чего вспыхнул пожар, и добыча газа на месторождении была приостановлена. "В нападении на месторождение использовались не беспилотники, а ракеты системы "Град". Точка запуска известна и расположена недалеко от Киркука. Руководству Курдистана известно о вовлеченных группировках и их намерении нанести удар по этому объекту", - сказал Зибари, объяснив, что этот район контролируется несколькими вооруженными группировками, которые координируют свои действия и управляют общим центром для нанесения ракетных ударов и запуска беспилотников. Зибари отверг предположения о причастности Турции к нападению, отметив, что в этой атаке "нет ни корысти, ни логики", и она является "попыткой отвлечь внимание". По словам влиятельного курдского политика, подобные инциденты происходят каждый раз, когда идет давление на эти группировки с целью их ликвидации. До этого Зибари связал ракетный обстрел газового месторождения Хор-Мор в Сулеймании с поддержкой курдами кандидатуры исполняющего обязанности премьера Мухаммеда Шиа ас-Судани на пост главы правительства на второй срок. По данным министерства природных ресурсов и энергетики Иракского Курдистана, в результате удара по газовому месторождению была прекращена подача газа на несколько электростанций. Как передавало новостное агентство Shafaq News, из-за внезапной остановки поставок газа по всему региону резко сократилось электроснабжение, масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в провинциях Найнава, Сулеймания, Эрбиль и Дохук. При этом жители этих провинций опасаются, что перебои с электричеством могут сохраниться, если будут отложены ремонтные работы. Департамент СМИ и информации Иракского Курдистана сообщил, что выработка электроэнергии упала примерно с 4 тысяч мегаватт до тысячи, в результате чего круглосуточная подача электроэнергии в регионе сократилась почти до пяти часов в сутки. Атака стала кульминацией многодневной эскалации ситуации вокруг месторождения. Так, пять дней назад силы безопасности Ирака открыли огонь по беспилотнику, проникшему на его территорию, а 24-25 ноября были зафиксированы новые случаи несанкционированного доступа. Последняя атака произошла на фоне усиления роли Хор-Мора в энергетическом балансе Ирака. Компании Dana Gas и Crescent Petroleum недавно объявили о досрочном завершении проекта расширения и модернизации этого месторождения стоимостью 1,1 миллиарда долларов, благодаря которому мощность переработки увеличится до 750 миллионов кубических футов в сутки, что означает рост на 50%.

