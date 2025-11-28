Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой в России - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/roskomnadzor-865028918.html
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой в России
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой в России - 28.11.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой в России
Мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены, сообщила пресс-служба... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T18:36+0300
2025-11-28T18:36+0300
технологии
россия
рф
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. "В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером (WhatsApp* - ред.), то он будет полностью заблокирован", - говорится в сообщении.*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России.
https://1prime.ru/20251005/roskomnadzor--863176556.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:829:622_1920x0_80_0_0_206187cb604fafa91f039b579c90a6bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, РФ, Роскомнадзор
18:36 28.11.2025
 
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой в России

Роскомнадзор: WhatsApp заблокируют, если требования законодательства РФ не будут выполнены

Роскомнадзор
Роскомнадзор
Роскомнадзор. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером (WhatsApp* - ред.), то он будет полностью заблокирован", - говорится в сообщении.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России.
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов
5 октября, 14:38
 
ТехнологииРОССИЯРФРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала