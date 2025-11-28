https://1prime.ru/20251128/roskomnadzor-865028918.html

Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой в России

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. "В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером (WhatsApp* - ред.), то он будет полностью заблокирован", - говорится в сообщении.*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России.

