Роснедра рассказали о самых крупных месторождениях драгоценных металлов

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Самые крупные месторождения драгоценных металлов в этом году были открыты в Забайкальском крае и Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роснедр. "В части благородных металлов основными крупными открытиями стали месторождения Ункурское (Забайкальский край) - 699,6 тонны серебра, Кегали (Магаданская область) - 70,5 тонны серебра", - рассказали в ведомстве о крупнейших открытиях с начала этого года. "Полиметалл" и правительство Магаданской области заключили соглашение о сотрудничестве по освоению месторождения золота и серебра Кегали, а ввод актива в эксплуатация запланирован в 2028 году, инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей, сообщала компания в сентябре. Российские недропользователи планируют увеличить вложения в геологоразведку золота в 2025 году на треть - до 103 миллиардов рублей, заявил в сентябре в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов. Общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов в России в прошлом году составили 76,7 миллиарда рублей, сообщали РИА Новости в апреле в министерстве.

