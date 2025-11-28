Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, если он откажется от конфронтации - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251128/rossija-865007670.html
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, если он откажется от конфронтации
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, если он откажется от конфронтации - 28.11.2025, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, если он откажется от конфронтации
Россия в принципе открыта к сотрудничеству с Евросоюзом, если он откажется от конфронтационного курса, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T00:45+0300
2025-11-28T00:45+0300
экономика
россия
бельгия
брюссель
европа
владимир путин
сергей лавров
ес
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865007670.jpg?1764279908
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Россия в принципе открыта к сотрудничеству с Евросоюзом, если он откажется от конфронтационного курса, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвящённом вызовам и перспективам евразийской безопасности. "В принципе мы открыты к сотрудничеству с нашими западными соседями по Евразийскому континенту, если они откажутся от конфронтационного курса в отношении России и будут готовы к прагматичному, взаимоуважительному взаимодействию на основе баланса интересов. Как подчёркивал российский лидер, если Европа хочет оставаться одним из независимых центров мирового развития и одним из культурных и цивилизационных полюсов планеты, ей необходимо иметь хорошие отношения с Россией, и важно отметить, что мы к этому готовы", - сказал он. Гончар добавил, что в этом случае можно было бы задуматься о разработке и согласовании новой модели сотрудничества в сфере безопасности в Западной Евразии как части формирующейся континентальной архитектуры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне. В ноябре 2024 года Лавров заявил, что в последние годы, особенно после госпереворота на Украине, НАТО расширяется, претендует на доминирующую роль, причем не только на Западе континента, но и на всем пространстве, заявляя, что для безопасности членов альянса важно заниматься распространением своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формировать там закрытые блоки. Инициатива, выдвинутая Путиным, о другом подходе к безопасности - равной, обеспеченной без участия внерегиональных сил, она актуальна и уже реализуется, отмечал министр.
бельгия
брюссель
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бельгия, брюссель, европа, владимир путин, сергей лавров, ес, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, ЕВРОПА, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, МИД
00:45 28.11.2025
 
Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, если он откажется от конфронтации

Посол Гончар: Россия открыта к сотрудничеству с ЕС, если он откажется от конфронтации

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Россия в принципе открыта к сотрудничеству с Евросоюзом, если он откажется от конфронтационного курса, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвящённом вызовам и перспективам евразийской безопасности.
"В принципе мы открыты к сотрудничеству с нашими западными соседями по Евразийскому континенту, если они откажутся от конфронтационного курса в отношении России и будут готовы к прагматичному, взаимоуважительному взаимодействию на основе баланса интересов. Как подчёркивал российский лидер, если Европа хочет оставаться одним из независимых центров мирового развития и одним из культурных и цивилизационных полюсов планеты, ей необходимо иметь хорошие отношения с Россией, и важно отметить, что мы к этому готовы", - сказал он.
Гончар добавил, что в этом случае можно было бы задуматься о разработке и согласовании новой модели сотрудничества в сфере безопасности в Западной Евразии как части формирующейся континентальной архитектуры.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне.
В ноябре 2024 года Лавров заявил, что в последние годы, особенно после госпереворота на Украине, НАТО расширяется, претендует на доминирующую роль, причем не только на Западе континента, но и на всем пространстве, заявляя, что для безопасности членов альянса важно заниматься распространением своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формировать там закрытые блоки. Инициатива, выдвинутая Путиным, о другом подходе к безопасности - равной, обеспеченной без участия внерегиональных сил, она актуальна и уже реализуется, отмечал министр.
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛЬГИЯБрюссельЕВРОПАВладимир ПутинСергей ЛавровЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала