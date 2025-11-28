https://1prime.ru/20251128/rossija-865010837.html

В России не продали более 47 тысяч банок икры

2025-11-28T05:01+0300

2025-11-28T05:01+0300

2025-11-28T05:31+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Кассы в российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры после того, как разрешительный режим распространился на эту категорию товаров с 1 октября, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). "С 1 октября разрешительный режим распространился на безалкогольное пиво, икру и технические средства реабилитации. На 27 ноября 2025 года заблокировано свыше 47 тысяч попыток продать икру с различными нарушениями, из них 4,6 тысячи – с нарушением срока годности (почти 10% от общего числа)", - сказали в ЦРПТ. Как напомнили в Центре, разрешительный режим блокирует продукцию с нарушениями, в том числе "просрочку", на кассе до покупки. Поэтому такие товары не попадают в руки к потребителю. Такой механизм внедряется с 1 апреля 2024 года и уже охватывает 20 товарных категорий. "Как работает на практике: каждый код маркировки в момент продажи автоматически проверяется в системе "Честный знак": если код и сведения о товаре корректны, продажа разрешается, если есть нарушения — касса блокирует операцию", - добавили в ЦРПТ. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.

2025

