Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год

2025-11-28T07:18+0300

россия

венесуэла

рф

дмитрий чернышенко

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Показатели российского импорта из Венесуэлы увеличились в три раза за 2025 год, импортеры в России заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За текущий год удалось увеличить показатели российского импорта из Венесуэлы в три раза. Крупные российские импортеры заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Он отметил, что более 65 российских предприятий готовы поставлять в Венесуэлу высококачественную продукцию агропромышленного комплекса РФ. "Крепкую основу двустороннего сотрудничества составляют совместные предприятия в нефтяном секторе. Они обеспечивают свыше 11% от всего объема добычи нефти в Венесуэле", - добавил Чернышенко.

2025

