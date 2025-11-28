Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6%
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6%
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На время составления материала индекс Московской биржи снизился на 1,4%, а индекс РТС был около нулевых отметок по изменению за неделю. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи оказался на уровне 2645 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6%, торгуясь в пятницу на уровне 77,62.Рынок акций открыл неделю на высоких уровнях, поддерживаемый позитивными геополитическими ожиданиями от мирного плана Трампа. Однако, прозвучавшие заявления и планы в течение недели не получили подкрепления в конкретных действиях. При этом от разных сторон конфликта прозвучали скептические заявления о скором достижении компромисса, что снова вывело индекс МосБиржи в коррекционный режим.В середине недели прошло плановое заседание Индексного комитета Мосбиржи, сформировавшее базу расчета индексов акций с 19 декабря 2025 года. Как и ожидалось, было принято решение о включении в Индекс Мосбиржи обыкновенных акций МКПАО "Озон", обыкновенных акций ПАО "ДОМ.РФ" и обыкновенных акций МКПАО "ЦИАН". Включение в состав индикатора фондового рынка этих трех акций позволит повысить их популярность среди более широкого круга инвесторов, что, вероятно, положительно скажется на их котировках.Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением РСХБ УА, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Аэрофлота (+3,05%). Компания опубликует отчетность за 9 месяцев 1 декабря, в понедельник. Консенсус среди аналитиков предполагает, что компания продемонстрирует устойчивый, пусть и небольшой, рост по выручке и EBITDA за отчетный период.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании ВУШ (WUSH), потерявшие за неделю 6,4%. Инвесторы сокращали позиции в акциях компании, реагируя на слабую отчетность: компания сообщила, что получила убыток в размере 1,16 млрд рублей по МСФО за 9 месяцев. Выручка "ВУШ" снизилась на 14%, до 10,8 млрд рублей.На следующей неделе мы ожидаем продолжения консолидации на рынке акций на текущих уровнях, диапазон значений индекса МосБиржи, вероятно, будет находиться на уровне 2500-2800 пунктов.
18:03 28.11.2025
 

Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6%

Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На время составления материала индекс Московской биржи снизился на 1,4%, а индекс РТС был около нулевых отметок по изменению за неделю. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи оказался на уровне 2645 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6%, торгуясь в пятницу на уровне 77,62.
Рынок акций открыл неделю на высоких уровнях, поддерживаемый позитивными геополитическими ожиданиями от мирного плана Трампа. Однако, прозвучавшие заявления и планы в течение недели не получили подкрепления в конкретных действиях. При этом от разных сторон конфликта прозвучали скептические заявления о скором достижении компромисса, что снова вывело индекс МосБиржи в коррекционный режим.
В середине недели прошло плановое заседание Индексного комитета Мосбиржи, сформировавшее базу расчета индексов акций с 19 декабря 2025 года. Как и ожидалось, было принято решение о включении в Индекс Мосбиржи обыкновенных акций МКПАО "Озон", обыкновенных акций ПАО "ДОМ.РФ" и обыкновенных акций МКПАО "ЦИАН". Включение в состав индикатора фондового рынка этих трех акций позволит повысить их популярность среди более широкого круга инвесторов, что, вероятно, положительно скажется на их котировках.
Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением РСХБ УА, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Аэрофлота (+3,05%). Компания опубликует отчетность за 9 месяцев 1 декабря, в понедельник. Консенсус среди аналитиков предполагает, что компания продемонстрирует устойчивый, пусть и небольшой, рост по выручке и EBITDA за отчетный период.
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании ВУШ (WUSH), потерявшие за неделю 6,4%. Инвесторы сокращали позиции в акциях компании, реагируя на слабую отчетность: компания сообщила, что получила убыток в размере 1,16 млрд рублей по МСФО за 9 месяцев. Выручка "ВУШ" снизилась на 14%, до 10,8 млрд рублей.
На следующей неделе мы ожидаем продолжения консолидации на рынке акций на текущих уровнях, диапазон значений индекса МосБиржи, вероятно, будет находиться на уровне 2500-2800 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

