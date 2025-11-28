Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На время составления материала индекс Московской биржи снизился на 1,4%, а индекс РТС был около нулевых отметок по изменению за неделю. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи оказался на уровне 2645 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,6%, торгуясь в пятницу на уровне 77,62.Рынок акций открыл неделю на высоких уровнях, поддерживаемый позитивными геополитическими ожиданиями от мирного плана Трампа. Однако, прозвучавшие заявления и планы в течение недели не получили подкрепления в конкретных действиях. При этом от разных сторон конфликта прозвучали скептические заявления о скором достижении компромисса, что снова вывело индекс МосБиржи в коррекционный режим.В середине недели прошло плановое заседание Индексного комитета Мосбиржи, сформировавшее базу расчета индексов акций с 19 декабря 2025 года. Как и ожидалось, было принято решение о включении в Индекс Мосбиржи обыкновенных акций МКПАО "Озон", обыкновенных акций ПАО "ДОМ.РФ" и обыкновенных акций МКПАО "ЦИАН". Включение в состав индикатора фондового рынка этих трех акций позволит повысить их популярность среди более широкого круга инвесторов, что, вероятно, положительно скажется на их котировках.Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением РСХБ УА, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Аэрофлота (+3,05%). Компания опубликует отчетность за 9 месяцев 1 декабря, в понедельник. Консенсус среди аналитиков предполагает, что компания продемонстрирует устойчивый, пусть и небольшой, рост по выручке и EBITDA за отчетный период.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании ВУШ (WUSH), потерявшие за неделю 6,4%. Инвесторы сокращали позиции в акциях компании, реагируя на слабую отчетность: компания сообщила, что получила убыток в размере 1,16 млрд рублей по МСФО за 9 месяцев. Выручка "ВУШ" снизилась на 14%, до 10,8 млрд рублей.На следующей неделе мы ожидаем продолжения консолидации на рынке акций на текущих уровнях, диапазон значений индекса МосБиржи, вероятно, будет находиться на уровне 2500-2800 пунктов.
