В Росрыболовстве прогнозируют возобновление промысла сайры - 28.11.2025
В Росрыболовстве прогнозируют возобновление промысла сайры
В Росрыболовстве прогнозируют возобновление промысла сайры - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Росрыболовстве прогнозируют возобновление промысла сайры
Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T23:59+0300
2025-11-28T23:59+0300
россия
хабаровск
камчатский край
хабаровский край
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865036396_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_43e738ac15aa1992612f0c1eb2accefd.jpg
ХАБАРОВСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы... Отраслевая наука фиксирует восстановление запасов сайры. Появляются устойчивые скопления этого вида", - сказал Шестаков в пятницу на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Хабаровске. К промыслу сайры нужно готовиться, отметил глава Росрыболовства. По его словам, сейчас на ее добычу готовы выходить три судна, если объемы будут нарастать, будет прорабатываться этот вопрос с рыбаками. Заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии - руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк сообщил на заседании ранее, что также ожидается улучшение ситуации с подходами сардины иваси и возобновление ее добычи в прежних объемах в течение 2026-2027 годов. Он отметил, что 2025 год для промысла сардины был не очень успешным. В целом рыбная путина-2025 в России прошла лучше, чем в 2024 году, в лидерах - Камчатский край, где добыто 259 тысяч тонн лосося, рассказал журналистам в пятницу Шестаков. На втором месте по добыче лососевых Хабаровский край с 33 тысячами тонн, на третьем - Сахалинская область с 21 тысячей тонн биоресурсов. Всего выловлено 335,5 тысяч тонн рыбы. Красной икры будет произведено на 35% больше, чем в 2024 году, сообщил также Шестаков.
хабаровск
камчатский край
хабаровский край
россия, хабаровск, камчатский край, хабаровский край, росрыболовство
РОССИЯ, Хабаровск, Камчатский край, Хабаровский край, Росрыболовство
23:59 28.11.2025
 
В Росрыболовстве прогнозируют возобновление промысла сайры

Шестаков: возобновление промысла сайры в РФ прогнозируется в ближайшие годы

© РИА Новости . Нина Зотина
Глава Росрыболовства Илья Шестаков
Глава Росрыболовства Илья Шестаков - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Глава Росрыболовства Илья Шестаков . Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
ХАБАРОВСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы... Отраслевая наука фиксирует восстановление запасов сайры. Появляются устойчивые скопления этого вида", - сказал Шестаков в пятницу на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Хабаровске.
К промыслу сайры нужно готовиться, отметил глава Росрыболовства. По его словам, сейчас на ее добычу готовы выходить три судна, если объемы будут нарастать, будет прорабатываться этот вопрос с рыбаками.
Заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии - руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк сообщил на заседании ранее, что также ожидается улучшение ситуации с подходами сардины иваси и возобновление ее добычи в прежних объемах в течение 2026-2027 годов. Он отметил, что 2025 год для промысла сардины был не очень успешным.
В целом рыбная путина-2025 в России прошла лучше, чем в 2024 году, в лидерах - Камчатский край, где добыто 259 тысяч тонн лосося, рассказал журналистам в пятницу Шестаков. На втором месте по добыче лососевых Хабаровский край с 33 тысячами тонн, на третьем - Сахалинская область с 21 тысячей тонн биоресурсов. Всего выловлено 335,5 тысяч тонн рыбы. Красной икры будет произведено на 35% больше, чем в 2024 году, сообщил также Шестаков.
РОССИЯХабаровскКамчатский крайХабаровский крайРосрыболовство
 
 
Заголовок открываемого материала