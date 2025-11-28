В Росрыболовстве прогнозируют возобновление промысла сайры
Шестаков: возобновление промысла сайры в РФ прогнозируется в ближайшие годы
Глава Росрыболовства Илья Шестаков . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы... Отраслевая наука фиксирует восстановление запасов сайры. Появляются устойчивые скопления этого вида", - сказал Шестаков в пятницу на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Хабаровске.
К промыслу сайры нужно готовиться, отметил глава Росрыболовства. По его словам, сейчас на ее добычу готовы выходить три судна, если объемы будут нарастать, будет прорабатываться этот вопрос с рыбаками.
Заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии - руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк сообщил на заседании ранее, что также ожидается улучшение ситуации с подходами сардины иваси и возобновление ее добычи в прежних объемах в течение 2026-2027 годов. Он отметил, что 2025 год для промысла сардины был не очень успешным.
В целом рыбная путина-2025 в России прошла лучше, чем в 2024 году, в лидерах - Камчатский край, где добыто 259 тысяч тонн лосося, рассказал журналистам в пятницу Шестаков. На втором месте по добыче лососевых Хабаровский край с 33 тысячами тонн, на третьем - Сахалинская область с 21 тысячей тонн биоресурсов. Всего выловлено 335,5 тысяч тонн рыбы. Красной икры будет произведено на 35% больше, чем в 2024 году, сообщил также Шестаков.