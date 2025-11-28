Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2" - 28.11.2025
Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2"
Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2" - 28.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2"
РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T19:37+0300
2025-11-28T19:37+0300
россия
рф
венгрия
петер сийярто
пакш-2
аэс "пакш"
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Было достигнуто соглашение о значительном ускорении строительства АЭС "Пакш". Вся техническая подготовка идёт по ранее согласованному графику, поэтому "первый бетон" будет залит в землю 5 февраля", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
рф
венгрия
россия, рф, венгрия, петер сийярто, пакш-2, аэс "пакш", энергетика
РОССИЯ, РФ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Пакш-2, АЭС "Пакш", энергетика
19:37 28.11.2025
 
Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2"

Сийярто: Россия и Венгрия достигли соглашения по ускорению строительства АЭС "Пакш-2"

БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Было достигнуто соглашение о значительном ускорении строительства АЭС "Пакш". Вся техническая подготовка идёт по ранее согласованному графику, поэтому "первый бетон" будет залит в землю 5 февраля", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена
РОССИЯ РФ ВЕНГРИЯ Петер Сийярто Пакш-2 АЭС "Пакш" энергетика
 
 
Заголовок открываемого материала