Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2"

Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2"

2025-11-28T19:37+0300

россия

рф

венгрия

петер сийярто

пакш-2

аэс "пакш"

энергетика

БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Было достигнуто соглашение о значительном ускорении строительства АЭС "Пакш". Вся техническая подготовка идёт по ранее согласованному графику, поэтому "первый бетон" будет залит в землю 5 февраля", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

рф

венгрия

россия, рф, венгрия, петер сийярто, пакш-2, аэс "пакш", энергетика