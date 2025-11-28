https://1prime.ru/20251128/siyyarto-865029952.html
Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2"
БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Было достигнуто соглашение о значительном ускорении строительства АЭС "Пакш". Вся техническая подготовка идёт по ранее согласованному графику, поэтому "первый бетон" будет залит в землю 5 февраля", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
