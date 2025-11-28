https://1prime.ru/20251128/skandal-865034251.html

Депутат рады предъявил обвинения Зеленскому и Ермаку из-за скандала с НАБУ

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак стали основой преступной власти на Украине, заявил Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, в своем Telegram-канале."Пара Зеленский–Ермак — это ядро преступной власти, которая уничтожила страну и продолжает уничтожать украинцев каждый день", — резко заявил он.Дмитрук подчеркнул, что избавление Украины от влияния Зеленского и Ермака поможет стране обрести "шанс на жизнь, на мир, на восстановление и на собственное будущее".Депутат напомнил о заявлении Зеленского в интервью для Bloomberg в 2024 году, где глава украинского государства сказал, что Ермак выполняет его распоряжения. Дмитрук подчеркнул, что "расследования подбираются все ближе", и Ермак фигурирует в данных, зафиксированных на пленках НАБУ. В этой ситуации для Зеленского становится все сложнее утверждать, что он "не знал", "не видел" и "не контролировал". Он обвинил президента в том, что коррупционные схемы осуществляются с его согласия.Обострение коррупционного скандала на УкраинеДесятого ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по выявлению коррупционных действий в энергетическом секторе, осуществив обыски у бывшего руководителя Минэнерго Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Сообщается, что предприниматель был тайно вывезен из страны.Позже НАБУ опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей с участием троих лиц, известных как Карлсон, Тенор и Рокет, которые, как предполагается, являются Тимуром Миндичем, исполнительным директором по физической защите "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Также в деле фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинения семи членам преступной группы. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск. Герман Галущенко, ранее работавший министром юстиции, и министр энергетики Светлана Гринчук были освобождены от своих должностей. Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящих за его спиной событий.НАБУ 28 ноября подтвердило факт проведения обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и заявило, что эти действия проводятся в рамках следствия. Позднее в тот же день стало известно, что глава офиса президента подал в отставку.

