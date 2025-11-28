https://1prime.ru/20251128/skidka-865031123.html

Правительство утвердило снижение скидки за проезд большегрузов по "Платону"

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о снижении скидки за плату большегрузов по госсистеме "Платон" с 1 марта 2026 года путем изменения понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75, а также ее последующей полной отмене с 1 февраля 2028 года, сообщил Минтранс России. Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу – понижающий коэффициент (0,51). "Правительством Российской Федерации принято постановление, касающееся поэтапной отмены понижающего коэффициента, применяемого при расчете тарифа в системе "Платон"... Согласно принятому постановлению, с 1 марта 2026 года планируется снижение скидки к тарифу (изменение понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75) и последующая ее отмена с 1 февраля 2028 года", - говорится в сообщении министерства. В Минтрансе пояснили, что с 2020 по 2024 год тариф "Платона" был проиндексирован на 39% за счет применения индекса потребительских цен, при этом стоимость ремонта автодорог за тот же период выросла на 80%. "Благодаря этим изменениям дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на увеличение объемов ремонта и поддержание федеральных дорог в нормативном состоянии", - пишет министерство. По данным Минтранса, за 10 лет работы "Платона" в дорожный фонд страны поступило более 360 миллиардов рублей, что позволило только в 2024 году отремонтировать более 485 километров дорог, а также произвести устройство слоев износа еще на 384 километрах в 28 регионах России. По итогам 2025 года планируется восстановить еще 55 участков федеральных дорог. "Кроме того, в том числе, за счёт средств системы взимания платы "Платон", в период 2026-2027 гг. будут завершены работы на 51 федеральном объекте. Их общая протяженность – более 746,8 километра (в 2026 году – 90,3 километра, в 2027 году – 656,5 километра)", - уточняется в сообщении.

