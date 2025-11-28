Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Минцифры и МВД не поддержали предложение ЦБ разрешить аутентификацию - 28.11.2025
СМИ: Минцифры и МВД не поддержали предложение ЦБ разрешить аутентификацию
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Минцифры и МВД не поддержали предложение Банка России разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письма министерств. Ранее директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков заявлял, что Банк России предложил разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков. "Минцифры и МВД не поддержали предложения Банка России разрешить микрофинансовым организациям (МФО) подтверждать личность клиентов через коммерческие биометрические системы банков и с использованием банковских ID-сервисов", - пишет издание, ознакомившись с письмами министерств. Подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний с 1 марта 2026 года, для микрокредитных компаний - с 1 марта 2027 года, все взаимодействие должно осуществляться напрямую с единой биометрической системой (ЕБС), исключая использование сторонних аккредитованных компаний. Как считает Минцифры, рост числа пользователей единой биометрической системой среди граждан и организаций свидетельствует о повышении доверия к ней и востребованности ее услуг. Как отмечает издание, в письме замглавы МВД Андрея Храпова отмечается, что подтверждение личности клиентов МФО через ЕБС в настоящее время является максимально надежным и безопасным способом.
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Минцифры и МВД не поддержали предложение Банка России разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письма министерств.
Ранее директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков заявлял, что Банк России предложил разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков.
"Минцифры и МВД не поддержали предложения Банка России разрешить микрофинансовым организациям (МФО) подтверждать личность клиентов через коммерческие биометрические системы банков и с использованием банковских ID-сервисов", - пишет издание, ознакомившись с письмами министерств.
Подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний с 1 марта 2026 года, для микрокредитных компаний - с 1 марта 2027 года, все взаимодействие должно осуществляться напрямую с единой биометрической системой (ЕБС), исключая использование сторонних аккредитованных компаний. Как считает Минцифры, рост числа пользователей единой биометрической системой среди граждан и организаций свидетельствует о повышении доверия к ней и востребованности ее услуг.
Как отмечает издание, в письме замглавы МВД Андрея Храпова отмечается, что подтверждение личности клиентов МФО через ЕБС в настоящее время является максимально надежным и безопасным способом.
 
