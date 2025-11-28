Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.11.2025

В США озвучили замыслы по расчленению России
В США озвучили замыслы по расчленению России
Чтобы остановить собственный упадок, страны Запада мечтают раздробить Россию на небольшие государства и тем самым получить доступ к её ресурсам, рассказал... | 28.11.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
европа
нато
мид рф
запад
москва
россия
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чтобы остановить собственный упадок, страны Запада мечтают раздробить Россию на небольшие государства и тем самым получить доступ к её ресурсам, рассказал Ричард Вольф, профессор Массачусетского университета, в программе на YouTube-канале "Dialogue Works"."Они (европейцы. — Прим. ред.) хотят втянуть Соединенные Штаты в то, что они пытаются сделать, а именно — повернуть вспять упадок Европы. Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире. Просто подумайте об их планах!" — воскликнул он.По мнению эксперта, стремление европейских стран завладеть чужими ресурсами связано с осознанием слабости и отсутствия единства. Профессор также подчеркнул, что Москва в курсе этих намерений и готова реагировать."Их утопические мечты многое о них говорят. &lt;…&gt; Это открыло бы им обширные географические возможности, нефть, газ и дешевую энергию. Можете себе представить, какой это восторг. Проблема в том, что этого не предвидится. Они не могут этого сделать. Русские уже все это видят. &lt;…&gt; Но, знаете ли, во всех этих мечтах Европа слишком разобщена. &lt;…&gt; Они хотят контролировать все, но нет, у них нет власти", — резюмировал Вольф.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои действия, называя это мерами противодействия агрессии. Москва неоднократно выражала тревогу по поводу увеличения военных сил блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, но ожидает от Запада отказа от милитаризации контингента.
"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
21 ноября
"Заставить Россию": на Западе резко высказались о переговорах по Украине
25 ноября
