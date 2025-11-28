https://1prime.ru/20251128/ssha-865012846.html

В США озвучили замыслы по расчленению России

2025-11-28T07:17+0300

мировая экономика

европа

нато

мид рф

запад

москва

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чтобы остановить собственный упадок, страны Запада мечтают раздробить Россию на небольшие государства и тем самым получить доступ к её ресурсам, рассказал Ричард Вольф, профессор Массачусетского университета, в программе на YouTube-канале "Dialogue Works"."Они (европейцы. — Прим. ред.) хотят втянуть Соединенные Штаты в то, что они пытаются сделать, а именно — повернуть вспять упадок Европы. Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире. Просто подумайте об их планах!" — воскликнул он.По мнению эксперта, стремление европейских стран завладеть чужими ресурсами связано с осознанием слабости и отсутствия единства. Профессор также подчеркнул, что Москва в курсе этих намерений и готова реагировать."Их утопические мечты многое о них говорят. <…> Это открыло бы им обширные географические возможности, нефть, газ и дешевую энергию. Можете себе представить, какой это восторг. Проблема в том, что этого не предвидится. Они не могут этого сделать. Русские уже все это видят. <…> Но, знаете ли, во всех этих мечтах Европа слишком разобщена. <…> Они хотят контролировать все, но нет, у них нет власти", — резюмировал Вольф.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои действия, называя это мерами противодействия агрессии. Москва неоднократно выражала тревогу по поводу увеличения военных сил блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, но ожидает от Запада отказа от милитаризации контингента.

2025

