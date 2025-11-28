https://1prime.ru/20251128/stavki-864991561.html

Банки повышают ставки по вкладам вопреки ключевой. В чем подвох?

Банки повышают ставки по вкладам вопреки ключевой. В чем подвох? - 28.11.2025, ПРАЙМ

Банки повышают ставки по вкладам вопреки ключевой. В чем подвох?

ЦБ аккуратно снижает ключевую ставку, а отдельные банки предлагают вклады под 25-30% годовых. Какие условия они выдвигают и нет ли тут риска мошеннических схем... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T07:07+0300

2025-11-28T07:07+0300

2025-11-28T07:07+0300

мнения аналитиков

финансы

банки

опора россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ЦБ аккуратно снижает ключевую ставку, а отдельные банки предлагают вклады под 25-30% годовых. Какие условия они выдвигают и нет ли тут риска мошеннических схем —в материале "Прайм".Впереди паровозаНакануне октябрьского снижения ЦБ на 0,5 процентного пункта, до 16,5%, средние ставки по депозитам на короткие сроки составляли 16%. Но встречались предложения выше 20%. Аналитики связывали это с ожиданиями сохранения ключевой ставки на уровне 17%.Но ЦБ все же сделал осторожный шаг вниз. Рассчитываемая средняя максимальная ставка по вкладам тоже продолжила медленно опускаться. В первой декаде ноября — 15,3%. Это ориентир для рынка.Вместе с тем ближе к концу года некоторые кредитные организации запустили "аттракцион неслыханной щедрости". Клиентов заманивают вкладами по 30% годовых и даже выше. Почему банки на это решились и выгодны ли им столь дорогие деньги?Щедрые предложенияКак правило, так поступают в рамках конкурентной борьбы для привлечения средств новых вкладчиков и удержания прежних, у которых заканчиваются сроки ранее открытых депозитов, объясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова."Для получения супервысокого дохода по вкладу обычно необходимо выполнение определенных условий. Например, это должны быть новые деньги без возможности пополнения. Нельзя также снять процент. Иногда требуют участия в других продуктах банка, скажем, в программе долгосрочных сбережений", — перечисляет она.Разумеется, срок таких депозитов максимально короткий — от одного до трех месяцев, а сумма редко превышает 50 тысяч рублей. Это связано с тем, что к концу года банки нуждаются в дополнительной ликвидности."Им важно поддерживать фондирование, особенно на коротких сроках", — уточняет директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.Поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к банковскому проценту.По долгосрочным депозитам роста нет, поскольку банки не готовы на столь дорогостоящие пассивы."Подвох для потребителя"С другой стороны, денежно-кредитная политика смягчается медленно, и банки на это ориентируются."Нужно понимать, что объективно проценты по вкладам ограничены ключевой ставкой. Если мы видим предложения существенно выше, скорее всего, здесь есть недосказанность и определенный подвох для потребителя", — уверен эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.Вероятно, под этим соусом предложат комбинированный продукт, включающий в себя связку с инструментами фондового рынка. То есть не чисто банковский, а с элементами инвестиций. Например, с ПИФами, страховками.Стоит ли этим соблазняться, каждый решает сам. Важно понимать, что в этих случаях обещанная доходность не гарантирована, а зависит от целого ряда условий. Не разобравшись в продукте, можно обмануться в ожиданиях и даже понести убытки. Поэтому и клиентам банков следует ориентироваться на ключевую ставку.Время зарабатывать с умомЕсли вы несете деньги в банк, входящий в систему страхования вкладов, то за сумму до 1,4 миллиона рублей можно не опасаться. Если больше, лучше открыть другой депозит.С 30 октября максимальное страховое возмещение по вкладам сроком от трех лет удвоилось — до 2,8 миллиона рублей."Сейчас благоприятный момент для размещения средств на срок от трех до шести месяцев. Если есть свободные деньги на такой период (например, накопления на весенний или летний отпуск), это хороший шанс зафиксировать повышенную доходность", — отмечает Василий Кутьин.Краткосрочные вклады в декабре вполне могут быть привлекательны. Если важна эффективная доходность на долгий период, следует внимательно прочитать договор. Узнайте условия пополнения и снятия, проверьте порядок начисления бонусов, лимиты по суммам, срок действия повышенной ставки.Оптимальный вариант для большинства — разделить сумму на несколько частей, используя "лестницу вкладов". Одну положить на долгий срок, чтобы зафиксировать ставку, другую — разместить в краткосрочные декабрьские предложения, добавляет аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева."Но остерегайтесь связываться с КПК (кредитные потребительские кооперативы), даже при очень заманчивых условиях. Они нигде не застрахованы, и есть риск столкнуться с мошенниками", — предупреждает Ольга Горбунова.В дальнейшем рост ставок также не исключается, но только по определенным банковским продуктам в формате точечных предложений. Массового повышения по всему рынку эксперты не ожидают.Агентство "Прайм" обращает внимание, что все приведенные в этой статье советы не являются инвестиционной рекомендацией.

https://1prime.ru/20251121/stavka-864780838.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мнения аналитиков, финансы, банки, опора россии