ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские военные за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.