Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/svo-865020688.html
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - 28.11.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Российские военные за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и шесть групповых | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T13:07+0300
2025-11-28T13:08+0300
россия
общество
украина
рф
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские военные за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://1prime.ru/20251128/svo-865020573.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, рф, всу, вс рф
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ВСУ, ВС РФ
13:07 28.11.2025 (обновлено: 13:08 28.11.2025)
 
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

МО РФ: за неделю нанесены шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские военные за неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
13:04
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАРФВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала