Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на последних торгах осени, "делая передышку" после недавнего роста, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика На 7.54 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,21%, до 3 883,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 2 447,49 пункта. В то же время гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,13%, до 25 912 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 50 132 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,46%, до 3 928,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 8 614,1 пункта. "Фондовые индексы Азии делают передышку после стремительного роста", - прокомментировал ситуацию агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung). "Недавний рост на рынках в основном был обусловлен резкими изменением в позиционировании... Сегодня наблюдается больше пауза, нежели смена тренда", - добавляет аналитик.

