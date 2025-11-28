Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются - 28.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются - 28.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на последних торгах осени, "делая передышку" после недавнего роста,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на последних торгах осени, "делая передышку" после недавнего роста, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика На 7.54 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,21%, до 3 883,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 2 447,49 пункта. В то же время гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,13%, до 25 912 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 50 132 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,46%, до 3 928,82 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,04%, до 8 614,1 пункта. "Фондовые индексы Азии делают передышку после стремительного роста", - прокомментировал ситуацию агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung). "Недавний рост на рынках в основном был обусловлен резкими изменением в позиционировании... Сегодня наблюдается больше пауза, нежели смена тренда", - добавляет аналитик.
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются на последних торгах осени

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на последних торгах осени, "делая передышку" после недавнего роста, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика
На 7.54 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,21%, до 3 883,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 2 447,49 пункта.
В то же время гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,13%, до 25 912 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 50 132 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,46%, до 3 928,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 8 614,1 пункта.
"Фондовые индексы Азии делают передышку после стремительного роста", - прокомментировал ситуацию агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung).
"Недавний рост на рынках в основном был обусловлен резкими изменением в позиционировании... Сегодня наблюдается больше пауза, нежели смена тренда", - добавляет аналитик.
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
25 ноября, 11:48
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
25 ноября, 11:48
 
