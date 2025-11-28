https://1prime.ru/20251128/tramp-865013627.html
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира - 28.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию в США из стран третьего мира. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T08:17+0300
2025-11-28T08:17+0300
2025-11-28T08:17+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию в США из стран третьего мира. "Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп также пообещал депортировать из США любого иностранного гражданина, представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией.
https://1prime.ru/20251126/tramp-864972086.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
Трамп поставит на постоянную паузу миграцию в США из всех стран третьего мира