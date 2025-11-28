https://1prime.ru/20251128/tramp-865013627.html

Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира

Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира - 28.11.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию в США из стран третьего мира. | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T08:17+0300

2025-11-28T08:17+0300

2025-11-28T08:17+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию в США из стран третьего мира. "Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп также пообещал депортировать из США любого иностранного гражданина, представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией.

https://1prime.ru/20251126/tramp-864972086.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп