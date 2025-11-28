https://1prime.ru/20251128/traty-865016262.html

Названы три страны—лидера по тратам россиян по картам UnionPay

Названы три страны—лидера по тратам россиян по картам UnionPay

2025-11-28T09:49+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Таиланд, стали странами-лидерами по общему объему трат за рубежом россиян по картам китайской платежной системы UnionPay в 2025 году, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Аналитики Россельхозбанка выделили три страны-лидера по общему объему трат по картам UnionPay за 2025 год за рубежом. Первую строчку занимают Объединенные Арабские Эмираты, что составляет 26% от общего объема трат, на втором месте - Китай (18%) и на третьем - Таиланд (14%)", - указывается в материалах. Таким образом, на эти три государства приходится более половины всех зарубежных расходов россиян. "Сейчас карты UnionPay работают в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ, включая ОАЭ, Китай, Турцию, Вьетнам, Египет и Узбекистан. Только за этот год траты по UnionPay за рубежом возросли на 81,7%, при этом количество операций увеличилось на 245%. Прогрессирующая динамика трат по картам UnionPay стала возможной во многом благодаря развитию туризма в Китай, особенно с учетом введения безвизового режима", – отметила руководитель блока розничного бизнеса банка Людмила Корсакова. При сравнении показателей 2024 и 2025 годов Россельхозбанк выявил категории с самым высоким темпом роста расходов: это искусство, музыка и фильмы, образование и онлайн-игры. "Предположительно, рост в категории "Искусство" обусловлен популяризацией творчества в формате NFT и цифровизацией коллекционных предметов искусства", - отметили аналитики банка.

