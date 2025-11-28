Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы три страны—лидера по тратам россиян по картам UnionPay - 28.11.2025
Названы три страны—лидера по тратам россиян по картам UnionPay
Названы три страны—лидера по тратам россиян по картам UnionPay - 28.11.2025, ПРАЙМ
Названы три страны—лидера по тратам россиян по картам UnionPay
Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Таиланд, стали странами-лидерами по общему объему трат за рубежом россиян по картам китайской платежной системы UnionPay... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T09:49+0300
2025-11-28T10:13+0300
финансы
бизнес
китай
таиланд
азия
россельхозбанк
unionpay
09:49 28.11.2025 (обновлено: 10:13 28.11.2025)
 
Названы три страны—лидера по тратам россиян по картам UnionPay

В Россельхозбанке назвали три страны-лидера по тратам россиян по картам UnionPay

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Таиланд, стали странами-лидерами по общему объему трат за рубежом россиян по картам китайской платежной системы UnionPay в 2025 году, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Аналитики Россельхозбанка выделили три страны-лидера по общему объему трат по картам UnionPay за 2025 год за рубежом. Первую строчку занимают Объединенные Арабские Эмираты, что составляет 26% от общего объема трат, на втором месте - Китай (18%) и на третьем - Таиланд (14%)", - указывается в материалах.
В Россельхозбанке рассказали о росте трат россиян по картам UnionPay
23 ноября, 09:27
Таким образом, на эти три государства приходится более половины всех зарубежных расходов россиян.
"Сейчас карты UnionPay работают в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ, включая ОАЭ, Китай, Турцию, Вьетнам, Египет и Узбекистан. Только за этот год траты по UnionPay за рубежом возросли на 81,7%, при этом количество операций увеличилось на 245%. Прогрессирующая динамика трат по картам UnionPay стала возможной во многом благодаря развитию туризма в Китай, особенно с учетом введения безвизового режима", – отметила руководитель блока розничного бизнеса банка Людмила Корсакова.
При сравнении показателей 2024 и 2025 годов Россельхозбанк выявил категории с самым высоким темпом роста расходов: это искусство, музыка и фильмы, образование и онлайн-игры.
"Предположительно, рост в категории "Искусство" обусловлен популяризацией творчества в формате NFT и цифровизацией коллекционных предметов искусства", - отметили аналитики банка.
Россельхозбанк нарастил выпуск карт UnionPay в четыре раза
25 марта, 09:01
 
