https://1prime.ru/20251128/tsb-865028166.html
ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября
ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября - 28.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,39 копейки, до 11,0211 рубля, доллара - на 2,19 копейки, до 78,2284 рубля, евро -... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T17:57+0300
2025-11-28T17:57+0300
2025-11-28T17:57+0300
рынок
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,39 копейки, до 11,0211 рубля, доллара - на 2,19 копейки, до 78,2284 рубля, евро - вырос на 3,1 копейки, до 90,819 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20251128/fyuchersy-865025662.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия
Рынок, РФ, США, банк Россия
ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября
Официальный курс юаня с субботы — 11,02 руб, доллара — 78,23 руб, евро — 90,82 руб