Турция в октябре впервые с мая поставила в Россию лимоны

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Турция в этом октябре впервые с мая поставила в Россию партию лимонов - на максимальные с декабря 2022 года 14,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Поставок лимонов из Турции в Россию не было с июня по сентябрь этого года. В мае они снизились до минимальных с августа прошлого года 136 тысяч долларов. После перерыва, в этом октябре, объем экспорта составил 14,5 миллиона долларов, что на 1,5% больше, чем в октябре 2024 года. Это стало максимумом с декабря 2022 года. Из-за паузы суммарный объем поставок в Россию по итогам десяти месяцев сократился на треть - до 45,04 миллиона долларов. Всего в октябре Турция экспортировала лимонов на 65,7 миллиона долларов, что в 4,5 раза больше, чем в сентябре, и на 6,5% больше, чем год назад. Поставки одним из крупнейших покупателей составили: в Ирак - 22,7 миллиона долларов (прирост за год на 37%), Азербайджан - 1,04 миллиона (+32%), Грузию - 575 тысяч (прирост в 2,9 раза). Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами.

