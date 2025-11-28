Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции оценили последствия новых санкций ЕС для банков - 28.11.2025
В Турции оценили последствия новых санкций ЕС для банков
АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти решение, заявил РИА Новости турецкий политолог и эксперт по России Умит Назми Хазыр. Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами. "Новый санкционный пакет ЕС усложнит положение турецких банков, но страны заинтересованы в поиске выходов", - заявил Хазыр. Эксперт добавил, что Турция учитывает важность туристического сектора для своей экономики, поэтому будет стремиться минимизировать негативные последствия ограничений. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
07:18 28.11.2025
 
В Турции оценили последствия новых санкций ЕС для банков

Эксперт Хазыр: новый пакет санкций ЕС усложнит положение турецких банков

АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти решение, заявил РИА Новости турецкий политолог и эксперт по России Умит Назми Хазыр.
Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.
"Новый санкционный пакет ЕС усложнит положение турецких банков, но страны заинтересованы в поиске выходов", - заявил Хазыр.
Эксперт добавил, что Турция учитывает важность туристического сектора для своей экономики, поэтому будет стремиться минимизировать негативные последствия ограничений.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
 
