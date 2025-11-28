https://1prime.ru/20251128/turtsija-865013071.html

В Турции оценили последствия новых санкций ЕС для банков

В Турции оценили последствия новых санкций ЕС для банков - 28.11.2025, ПРАЙМ

В Турции оценили последствия новых санкций ЕС для банков

Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T07:18+0300

2025-11-28T07:18+0300

2025-11-28T07:18+0300

экономика

мировая экономика

россия

турция

запад

анкара

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865013071.jpg?1764303484

АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти решение, заявил РИА Новости турецкий политолог и эксперт по России Умит Назми Хазыр. Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами. "Новый санкционный пакет ЕС усложнит положение турецких банков, но страны заинтересованы в поиске выходов", - заявил Хазыр. Эксперт добавил, что Турция учитывает важность туристического сектора для своей экономики, поэтому будет стремиться минимизировать негативные последствия ограничений. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.

турция

запад

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, турция, запад, анкара, ес