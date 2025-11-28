https://1prime.ru/20251128/ukhod-865034539.html

На Украине заявили о возможной потере влияния Зеленского после ухода Ермака

Владимир Зеленский может столкнуться с утратой политического контроля после отставки руководителя его офиса, пишет украинское издание "Страна.ua". | 28.11.2025, ПРАЙМ

в мире

украина

владимир зеленский

набу

энергоатом

сбу

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может столкнуться с утратой политического контроля после отставки руководителя его офиса, пишет украинское издание "Страна.ua"."Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством, а также к потере политического контроля над Офисом генпрокурора, СБУ и ГБР (именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ)", — говорится в статье.Кроме того, издание указывает, что руководство фракции "Слуга народа" может захватить контроль в парламенте. Также предполагается, что "антизеленская коалиция" может разделить партию и создать новое большинство через вынесение вотума недоверия Кабинету министров".Обострение коррупционного скандала на УкраинеДесятого ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по выявлению коррупционных действий в энергетическом секторе, осуществив обыски у бывшего руководителя Минэнерго Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Сообщается, что предприниматель был тайно вывезен из страны.Позже НАБУ опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей с участием троих лиц, известных как Карлсон, Тенор и Рокет, которые, как предполагается, являются Тимуром Миндичем, исполнительным директором по физической защите "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Также в деле фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинения семи членам преступной группы. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск. Герман Галущенко, ранее работавший министром юстиции, и министр энергетики Светлана Гринчук были освобождены от своих должностей. Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящих за его спиной событий.НАБУ 28 ноября подтвердило факт проведения обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и заявило, что эти действия проводятся в рамках следствия. Позднее в тот же день стало известно, что глава офиса президента подал в отставку.

украина

