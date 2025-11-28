https://1prime.ru/20251128/ukhod-865034871.html

На Украине вспомнили обещание Зеленского на фоне ухода Ермака

На Украине вспомнили обещание Зеленского на фоне ухода Ермака

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украинское издание "Страна.ua" напомнило о заявлении Владимира Зеленского, сделанном им в интервью о намерении уйти из власти вместе с руководителем его офиса Андреем Ермаком."В соцсетях на фоне отставки Ермака напоминают слова Зеленского четырехлетней давности о том, что они уйдут из власти вместе", — говорится в статье.Ранее глава киевского режима утверждал, что "Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним".Обострение коррупционного скандала на УкраинеДесятого ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по выявлению коррупционных действий в энергетическом секторе, осуществив обыски у бывшего руководителя Минэнерго Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Сообщается, что предприниматель был тайно вывезен из страны.Позже НАБУ опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей с участием троих лиц, известных как Карлсон, Тенор и Рокет, которые, как предполагается, являются Тимуром Миндичем, исполнительным директором по физической защите "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Также в деле фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинения семи членам преступной группы. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск. Герман Галущенко, ранее работавший министром юстиции, и министр энергетики Светлана Гринчук были освобождены от своих должностей. Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящих за его спиной событий.НАБУ 28 ноября подтвердило факт проведения обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и заявило, что эти действия проводятся в рамках следствия. Позднее в тот же день стало известно, что глава офиса президента подал в отставку.

