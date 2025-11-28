https://1prime.ru/20251128/ukraina-865008568.html

На Украине освободили под залог одного из фигурантов "Миндичгейта"

2025-11-28T01:57+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Один из заключенных под стражу фигурантов расследования коррупции в сфере энергетики на Украине Игорь Фурсенко был освобожден под залог в размере более 2,2 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Фурсенко Петра Бойко. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 12 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Фурсенко, еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики. "За фигуранта "Миндичгейта" Игоря Фурсенко внесли залог в 95 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Как сообщает "Страна.ua", теперь Фурсенко должен носить электронный браслет и сдать паспорта. Адвокат отказался комментировать, кто именно внес залог. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

