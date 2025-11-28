https://1prime.ru/20251128/uscherb-865016977.html
ФСБ оценила ущерб по делу о коррупции в отделении Соцфонда в Дагестане
2025-11-28T10:20+0300
2025-11-28T10:20+0300
2025-11-28T10:22+0300
общество
россия
дагестан
рф
фсб
социальный фонд
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Ущерб по делу о коррупции в отделении Социального фонда России по Дагестану превышает 1,4 миллиарда рублей, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что депутат Народного собрания Дагестана Изи Алиев арестован по делу о злоупотреблении полномочиями и получении взяток на 12 миллионов рублей сотрудниками регионального Социального фонда. По версии следствия, в 2023 году Алиев, занимая пост начальника управления обеспечения семей с детьми, создал преступную группу для систематического получения взяток за решения о назначении пособий на детей, сумма взяток составила не менее 12 миллионов рублей, более 5000 пособий были назначены незаконно. "К уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения СФР по РД, в том числе руководитель управления регионального подразделения. Кроме того, 11 граждан подозреваются в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб бюджету Социального фонда России от их противоправной деятельности составляет свыше 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Содействие в документировании противоправной деятельности членов организованной группы оказывали сотрудники Центрального аппарата Социального фонда России, отметили в ФСБ.
дагестан
рф
