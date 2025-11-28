https://1prime.ru/20251128/vengriya-865029787.html

Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена

2025-11-28T19:32+0300

россия

венгрия

москва

рф

петер сийярто

газопровод "турецкий поток"

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_62ce322a617dae7ec6aaeb5b5a48fe75.jpg

БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Цель венгерской делегации на переговорах в Москве выполнена, поскольку удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, российская сторона заверила, что "выполняет контрактные обязательства по поставкам, согласованные объёмы природного газа и нефти поступают в Венгрию по графику, нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток" работают без перебоев".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

