28.11.2025
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена
2025-11-28T19:32+0300
2025-11-28T19:32+0300
россия
венгрия
москва
рф
петер сийярто
газопровод "турецкий поток"
энергетика
БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Цель венгерской делегации на переговорах в Москве выполнена, поскольку удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, российская сторона заверила, что "выполняет контрактные обязательства по поставкам, согласованные объёмы природного газа и нефти поступают в Венгрию по графику, нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток" работают без перебоев".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия, венгрия, москва, рф, петер сийярто, газопровод "турецкий поток", энергетика
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, РФ, Петер Сийярто, Газопровод "Турецкий поток", энергетика
19:32 28.11.2025
 
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена

Сийярто: на переговорах в России Венгрии удалось гарантировать энергоснабжение

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Цель венгерской делегации на переговорах в Москве выполнена, поскольку удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, российская сторона заверила, что "выполняет контрактные обязательства по поставкам, согласованные объёмы природного газа и нефти поступают в Венгрию по графику, нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток" работают без перебоев".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Новак рассказал об обсуждении с Венгрией покупки подсанкционных активов
РОССИЯ ВЕНГРИЯ МОСКВА РФ Петер Сийярто Газопровод "Турецкий поток" энергетика
 
 
