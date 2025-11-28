https://1prime.ru/20251128/vengriya-865029787.html
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена - 28.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена
Цель венгерской делегации на переговорах в Москве выполнена, поскольку удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T19:32+0300
2025-11-28T19:32+0300
2025-11-28T19:32+0300
россия
венгрия
москва
рф
петер сийярто
газопровод "турецкий поток"
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_62ce322a617dae7ec6aaeb5b5a48fe75.jpg
БУДАПЕШТ, 28 ноя - ПРАЙМ. Цель венгерской делегации на переговорах в Москве выполнена, поскольку удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, российская сторона заверила, что "выполняет контрактные обязательства по поставкам, согласованные объёмы природного газа и нефти поступают в Венгрию по графику, нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток" работают без перебоев".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251128/novak-865029622.html
венгрия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1356a0b9fb82658335944e63fcfb248a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, москва, рф, петер сийярто, газопровод "турецкий поток", энергетика
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, РФ, Петер Сийярто, Газопровод "Турецкий поток", энергетика
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена
Сийярто: на переговорах в России Венгрии удалось гарантировать энергоснабжение