Назван самый дешевый вид кофе в России - 28.11.2025, ПРАЙМ
Назван самый дешевый вид кофе в России
Назван самый дешевый вид кофе в России - 28.11.2025, ПРАЙМ
Назван самый дешевый вид кофе в России
Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА... | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "Самым доступным по цене видом кофе стал лунго - его средняя стоимость составила 142 рубля. Американо в среднем приобретали за 148 рублей, эспрессо - за 162 рубля", - подсчитали аналитики. При этом кофейные напитки с содержанием молока или сливок обходятся россиянам дороже. Например, раф, который изготавливают на основе эспрессо, по стоимости выше своей "базы" более чем в 1,5 раза: его средняя цена - 261 рубль. В то же время средняя цена капучино - 199 рублей, латте - 213 рублей. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.
Бизнес, РОССИЯ
03:16 28.11.2025
 
Назван самый дешевый вид кофе в России

"Атол": россияне в январе-ноябре 2025 года тратили меньше всего на эспрессо

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"Самым доступным по цене видом кофе стал лунго - его средняя стоимость составила 142 рубля. Американо в среднем приобретали за 148 рублей, эспрессо - за 162 рубля", - подсчитали аналитики.
При этом кофейные напитки с содержанием молока или сливок обходятся россиянам дороже. Например, раф, который изготавливают на основе эспрессо, по стоимости выше своей "базы" более чем в 1,5 раза: его средняя цена - 261 рубль. В то же время средняя цена капучино - 199 рублей, латте - 213 рублей.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.
 
