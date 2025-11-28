Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества - 28.11.2025
Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества
Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества - 28.11.2025, ПРАЙМ
Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества
Вирус птичьего гриппа способен вызвать пандемию, которая может представлять для человечества большую угрозу, чем COVID-19, сообщает Reuters, ссылаясь на слова... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T22:53+0300
2025-11-28T22:53+0300
общество
здоровье
франция
вашингтон
reuters
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83212/42/832124253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93524d7dcf1674a90ae33a8c4b2bd6b2.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Вирус птичьего гриппа способен вызвать пандемию, которая может представлять для человечества большую угрозу, чем COVID-19, сообщает Reuters, ссылаясь на слова Мари-Анн Рамейкс-Вельти, директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции."Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим, особенно к человеку, и начнет передаваться от человека к человеку, приобретая пандемический характер", — подчеркнула она.Эксперт отметила, что у людей имеются антитела против сезонного гриппа типов H1 и H3, однако против птичьего гриппа H5 их нет. Аналогичная ситуация наблюдалась с началом пандемии COVID-19, но отличие в том, что при коронавирусе сильнее страдали уязвимые группы населения. Вирусы гриппа могут быть смертельно опасны и для здоровых людей, включая детей. Рамейкс-Вельти считает, что пандемия птичьего гриппа может оказаться серьезнее, чем COVID-19.Агентство добавило, что в прошлом неоднократно фиксировались случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа H5, включая H5N1, обычно в результате тесного контакта с инфицированными животными. Первый случай заражения человека вирусом H5N5 был выявлен в этом месяце в штате Вашингтон: мужчину спасти не удалось.Рамейкс-Вельти заявила, что мир лучше подготовлен к этой угрозе по сравнению с ситуацией с коронавирусом. Кроме того, глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес отметил, что риск глобальной пандемии среди людей остается низким. Он добавил, что в настоящее время нет оснований для тревоги, и люди могут спокойно наслаждаться отдыхом на природе, а также употреблять куриное мясо и яйца.
франция
вашингтон
общество , здоровье, франция, вашингтон, reuters, в мире
Общество , Здоровье, ФРАНЦИЯ, ВАШИНГТОН, Reuters, В мире
22:53 28.11.2025
 
Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества

Reuters: Вирус птичьего гриппа может оказаться более опасным, чем COVID-19

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Вакцинация . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Вирус птичьего гриппа способен вызвать пандемию, которая может представлять для человечества большую угрозу, чем COVID-19, сообщает Reuters, ссылаясь на слова Мари-Анн Рамейкс-Вельти, директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции.
"Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим, особенно к человеку, и начнет передаваться от человека к человеку, приобретая пандемический характер", — подчеркнула она.
Эксперт отметила, что у людей имеются антитела против сезонного гриппа типов H1 и H3, однако против птичьего гриппа H5 их нет. Аналогичная ситуация наблюдалась с началом пандемии COVID-19, но отличие в том, что при коронавирусе сильнее страдали уязвимые группы населения. Вирусы гриппа могут быть смертельно опасны и для здоровых людей, включая детей. Рамейкс-Вельти считает, что пандемия птичьего гриппа может оказаться серьезнее, чем COVID-19.
Агентство добавило, что в прошлом неоднократно фиксировались случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа H5, включая H5N1, обычно в результате тесного контакта с инфицированными животными. Первый случай заражения человека вирусом H5N5 был выявлен в этом месяце в штате Вашингтон: мужчину спасти не удалось.
Рамейкс-Вельти заявила, что мир лучше подготовлен к этой угрозе по сравнению с ситуацией с коронавирусом. Кроме того, глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес отметил, что риск глобальной пандемии среди людей остается низким. Он добавил, что в настоящее время нет оснований для тревоги, и люди могут спокойно наслаждаться отдыхом на природе, а также употреблять куриное мясо и яйца.
