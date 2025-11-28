https://1prime.ru/20251128/virus-865033840.html

Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества

Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества - 28.11.2025, ПРАЙМ

Ученые предупредили о вирусе, представляющем угрозу для человечества

Вирус птичьего гриппа способен вызвать пандемию, которая может представлять для человечества большую угрозу, чем COVID-19, сообщает Reuters, ссылаясь на слова... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T22:53+0300

2025-11-28T22:53+0300

2025-11-28T22:53+0300

общество

здоровье

франция

вашингтон

reuters

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83212/42/832124253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93524d7dcf1674a90ae33a8c4b2bd6b2.jpg

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Вирус птичьего гриппа способен вызвать пандемию, которая может представлять для человечества большую угрозу, чем COVID-19, сообщает Reuters, ссылаясь на слова Мари-Анн Рамейкс-Вельти, директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции."Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим, особенно к человеку, и начнет передаваться от человека к человеку, приобретая пандемический характер", — подчеркнула она.Эксперт отметила, что у людей имеются антитела против сезонного гриппа типов H1 и H3, однако против птичьего гриппа H5 их нет. Аналогичная ситуация наблюдалась с началом пандемии COVID-19, но отличие в том, что при коронавирусе сильнее страдали уязвимые группы населения. Вирусы гриппа могут быть смертельно опасны и для здоровых людей, включая детей. Рамейкс-Вельти считает, что пандемия птичьего гриппа может оказаться серьезнее, чем COVID-19.Агентство добавило, что в прошлом неоднократно фиксировались случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа H5, включая H5N1, обычно в результате тесного контакта с инфицированными животными. Первый случай заражения человека вирусом H5N5 был выявлен в этом месяце в штате Вашингтон: мужчину спасти не удалось.Рамейкс-Вельти заявила, что мир лучше подготовлен к этой угрозе по сравнению с ситуацией с коронавирусом. Кроме того, глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес отметил, что риск глобальной пандемии среди людей остается низким. Он добавил, что в настоящее время нет оснований для тревоги, и люди могут спокойно наслаждаться отдыхом на природе, а также употреблять куриное мясо и яйца.

https://1prime.ru/20251014/deti-863509975.html

https://1prime.ru/20251030/virus-864075749.html

франция

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, франция, вашингтон, reuters, в мире