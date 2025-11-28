https://1prime.ru/20251128/viza-865013475.html
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник - 28.11.2025, ПРАЙМ
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
В Евросоюзе готовы выдавать российским гражданам больше краткосрочных виз на фоне сокращения выдачи многократных, сообщил РИА Новости европейский... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T08:10+0300
2025-11-28T08:10+0300
2025-11-28T08:10+0300
россия
мировая экономика
москва
александр грушко
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В Евросоюзе готовы выдавать российским гражданам больше краткосрочных виз на фоне сокращения выдачи многократных, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. Он подтвердил, что страны Евросоюза могут выдавать россиянам долгосрочный Шенген максимум на три месяца. При этом "будет больше выдаваться краткосрочных". По его словам, речь действительно идет об "ужесточении выдачи виз россиянам, но это не значит, что россиянам закрывается доступ (в страны Шенгена)". Ранее Еврокомиссия обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан России, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза. К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу. Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.
https://1prime.ru/20251107/vizy-864316026.html
https://1prime.ru/20251007/vizy-863245994.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, москва, александр грушко, ес, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз при сокращении многократных
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В Евросоюзе готовы выдавать российским гражданам больше краткосрочных виз на фоне сокращения выдачи многократных, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.
Он подтвердил, что страны Евросоюза
могут выдавать россиянам долгосрочный Шенген максимум на три месяца. При этом "будет больше выдаваться краткосрочных".
Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы
По его словам, речь действительно идет об "ужесточении выдачи виз россиянам, но это не значит, что россиянам закрывается доступ (в страны Шенгена)".
Ранее Еврокомиссия обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан России, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза.
К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.
Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко
заявлял, что Москва
уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.
Европарламент упростил процедуру приостановки визовых соглашений